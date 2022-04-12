Власти Белоруссии ограничили вывоз круп, сахара, соли и масла из страны

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12 апреля 2022, 19:24 Источник: БелТа

крупа, pixabay.com

Власти Белоруссии вводят ограничения на вывоз ряда продовольственных товаров за пределы ЕАЭС. Соответствующую информацию во вторник предоставили журналисты со ссылкой на правительство республики.

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС), помимо Белоруссии, входят Российская Федерация, Армения, Казахстан и Киргизия. В остальные государства теперь можно вывозить не более 1 килограмма муки, круп, сахара, соли и макаронных изделий, 1 литра растительного масла, трех банок мясных, молочных и рыбных консервов (исключение составляет детское питание).

Вышеуказанное постановление было принято в целях защиты внутреннего рынка на фоне увеличения спроса на бакалейные товары в приграничных районах, которые физические лица приобретают коммерческими партиями в целях вывоза из Белоруссии.