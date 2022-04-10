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Экономист Переславский: постепенно приходят в норму цены на продукты

, 11:02 Источник: Прайм

Экономист Переславский: постепенно приходят в норму цены на продукты
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globallookpress.com

В некоторых секторах наблюдается падение цен в сравнении с теми ценами, которые были в марте, об этом рассказал в беседе с агентством «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Экономист отметил существенный спад цен на технику — порядка 20-30% от стоимости, заявленной в начале марта. Также он отмечает, что «постепенно приходят в норму цены на продукты» — и это заслуга Федеральной антимонопольной службы (ФАС), так как в России было необходимое сырье для производства, но создавался искусственный ажиотаж. 

Переславский спрогнозировал падение цен на вторичную недвижимость и авто, так как ранее такой тип товара приобретался в кредит, однако нынешняя ключевая ставка заставляет покупателя воздержаться от покупки. 

Также экономист отмечает, что начнёт дешеветь мебель, поскольку в России сохраняется как спрос, так и предложение. С помощью льготных кредитов для бизнеса удовлетворить спрос будет проще и дешевле для потребителя.

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