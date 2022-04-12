В Минфине назвали ложной информацию о том, что РФ объявила дефолт по госдолгу

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12 апреля 2022, 15:12 Источник: Минфин

Министерство финансов РФ, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Министерстве финансов Российской Федерации заявили, что информация американской телекомпании CNN о том, что Россия якобы объявила дефолт по обязательствам по евробондам является ложной.

В Минфине подчеркнули, что дефолт говорит об отсутствии у должника средств для исполнения своих долговых обязательств или же его нежелание исполнять их при наличии средств, однако в случае с Россией речи не идет ни о том, ни о другом.

В ведомстве заметили, что РФ располагает достаточными средствами, чтобы своевременно обслуживать и погашать долговые обязательства. В Министерстве также обратили внимание на то, что ограничительные меры США в первую очередь ущемили интересы иностранных инвесторов, в частности, американских.