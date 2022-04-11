Россия по внешнему долгу платит в рублях, а могла бы вообще не платить

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11 апреля 2022, 18:05

Вопрос погашения внешнего долга России на текущем этапе истории перешёл из экономической плоскости в политическую. Согласно существующих обязательств, РФ уже выплатила Западу на прошлой неделе $649 млн в рублях, не используя замороженные активы российских международных резервов.



Санкции, анонсированные Вашингтоном и заморозившие зарубежные активы России, призваны ослабить экономику и валюту - рубль. Однако денег у РФ остаётся по-прежнему много.



Валютные счета России сейчас заморожены и недоступны для погашения международных долговых обязательств, однако недавно было допущено исключение для евробондов. В марте платежи прошли без проблем, затем санкционная политика со стороны Запада возобновилась. На текущий момент технический дефолт РФ вновь актуален, поскольку США нацелены на разрушение экономики недружественной страны. Финансовые аналитики пока опасаются давать чёткие прогнозы по ситуации. Российская сторона намерена решать вопрос в судебном порядке.