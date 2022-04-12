Bloomberg: Россия перенаправит в Китай уголь, предназначавшийся для Японии

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12 апреля 2022, 08:49 Источник: ТАСС

Уголь, Rolf Vennenbernd/dpa/globallook.com

Россия, возможно, перенаправит в Китай уголь, предназначавшийся Японии. В этом случае поставки российского топлива в КНР вырастут в 2022 году на треть. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков банка Morgan Stanley.

Объемы поставок российского угля в Китай при таком раскладе вырастут до 71 млн тонн, пишет агентство. По мнению аналитиков, в условиях нефтяного эмбарго на импорт угля из РФ, которое ввели страны ЕС и Япония, Россия не станет перенаправлять предназначавшиеся для Европы поставки в Азию. Китаю, скорее всего, будет поставлено топливо, которое предполагалось направить Японии.

Китаю дополнительные поставки помогут компенсировать сокращение импорта угля из Индонезии.