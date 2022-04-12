Антон Силуанов и Алексей Текслер обсудили меры поддержки экономики Южного Урала

Состоялась рабочая встреча министра финансов РФ и губернатора Челябинской области, председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».
Главной темой совещания стал комплекс федеральных и региональных мер поддержки экономики. Кроме этого, обсуждалось исполнение бюджета Челябинской области.
Алексей Текслер представил результаты реализации инфраструктурных проектов в сфере развития общественного транспорта. Они воплощаются за счет предоставляемых федеральным центром бюджетных кредитов.
Еще одной темой встречи стало исполнение на Южном Урале национальных проектов и социальных обязательств. В частности, обсуждалась готовность региона к предоставлению ежемесячной выплаты малообеспеченным семьям с детьми 8-16 лет. Эта мера поддержки введена по решению Президента РФ и будет предоставляться с 1 мая.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил высокую значимость для региона финансовой помощи от федерального центра.