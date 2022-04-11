FT: отказ от российской нефти для большинства стран будет сложным

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 апреля 2022, 13:37 Источник: РБК

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Для некоторых стран будет довольно сложно отказаться от поставок российской нефти, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

В рамках пятого пакета санкций было принято эмбарго на российскую нефть. Однако для тех стран, которые наиболее сильно зависели от топлива, отказ будет сложным «в техническом и политическом плане».

На решении отказаться от российской нефти настаивали страны Балтии, а Германия напротив выступила противником, обозначив зависимость уровня жизни населения страны от российских энергоносителей.