Песков заявил, что причин для дефолта у России нет

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями средств массовой информации в понедельник, 11 апреля, заявил, что причин для дефолта у страны нет.
По словам Дмитрия Пескова у России есть потенциал для выполнения всех обязательств, однако ситуацию может осложнить неконструктивная позиция оппонентов Москвы.
Напомним, ранее Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной валюте Российской Федерации до позиции "SD", что означает "выборочный дефолт".