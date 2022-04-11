Песков заявил, что причин для дефолта у России нет

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11 апреля 2022, 12:58 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями средств массовой информации в понедельник, 11 апреля, заявил, что причин для дефолта у страны нет.

По словам Дмитрия Пескова у России есть потенциал для выполнения всех обязательств, однако ситуацию может осложнить неконструктивная позиция оппонентов Москвы.

Напомним, ранее Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной валюте Российской Федерации до позиции "SD", что означает "выборочный дефолт".