Депутат Нацсобрания Франции Ватен выразил обеспокоенность повышением цен на удобрения на фоне антироссийских санкций

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11 апреля 2022, 09:14

трактор в поле, pixabay.com

Депутат французского Национального собрания Пьер Ватен заявил об обеспокоенности в связи с подорожанием для фермеров азотных удобрений. На цены, в частности, повлияли санкции против России.

Пьер Ватен заметил, что Франция импортирует азотные удобрения, так как их производство в стране дает возможность обеспечить лишь одну третью часть требуемых объемов. К настоящему моменту стоимость этих веществ достигла рекордных значений. По словам депутата, европейские производители азотных растворов зависят от газа, вследствие чего они были вынуждены сократить производство и поднять цены.

Ватен, как сообщает RT, заметил, что во Франции фермеры обеспокоены возможной нехваткой азотных удобрений весной 2023 года. Уточняется, что последствия дефицита могуть оказаться весьма серезными для сельского хозяйства страны. Депутат также выдвинул идею о временной приостановке или полной отмене налогов на импорт удобрений из Тринидада и Тобаго, а также из Соединенных Штатов.