Французкая газета Monde diplomatique: санкции против России неэффективны и опасны

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11 апреля 2022, 07:14 Источник: РИА "Новости"

Москва, pixabay.com

Французское издание Monde diplomatique опубликовало материал, в котором подчеркивается, что признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР демонстрирует провал санкционной политики Запада последних восьми лет.

Авторы текста Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер выразили мнение, что принятые после признания Донецкой и Луганской Народных Республик ограничительные меры в отношении РФ вряд ли увенчаются успехом, так как подобные действия никогда не были успешными, даже если применялись к менее мощным государствам.

Журналисты добавили, что международная политика ультиматумов, вынуждающая принимать ответные меры, показала не только неэффективность, но и опасность.