Французское издание Monde diplomatique опубликовало материал, в котором подчеркивается, что признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР демонстрирует провал санкционной политики Запада последних восьми лет.
Авторы текста Элен Ришар и Анн-Сесиль Робер выразили мнение, что принятые после признания Донецкой и Луганской Народных Республик ограничительные меры в отношении РФ вряд ли увенчаются успехом, так как подобные действия никогда не были успешными, даже если применялись к менее мощным государствам.
Журналисты добавили, что международная политика ультиматумов, вынуждающая принимать ответные меры, показала не только неэффективность, но и опасность.