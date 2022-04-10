В «Нафтогазе» заявили о намерении Украины полностью отказаться от закупок газа в ЕС

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10 апреля 2022, 14:51 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov/Globallookpress.com

Украина намерена полностью отказаться от закупок газа у стран ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы компании «Нафтогаз Украины» Алексея Рябчина.

Глава компании «Нафтогаз» заявил, что Украина вынуждена принять жесткие меры в отношении экономики и отказываться от закупок газа даже у стран ЕС.

«На будущее мы должны планировать более жёсткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», — сообщил Рябчин. (цитата по РИА Новости)

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина продолжит транзит российского газа, до тех пор пока это технически возможно