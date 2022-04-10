В «Нафтогазе» заявили о намерении Украины полностью отказаться от закупок газа в ЕС

Украина намерена полностью отказаться от закупок газа у стран ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы компании «Нафтогаз Украины» Алексея Рябчина.
Глава компании «Нафтогаз» заявил, что Украина вынуждена принять жесткие меры в отношении экономики и отказываться от закупок газа даже у стран ЕС.
«На будущее мы должны планировать более жёсткие мероприятия по экономии и выходить на отказ от закупок газа даже у Европейского союза», — сообщил Рябчин. (цитата по РИА Новости)
Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина продолжит транзит российского газа, до тех пор пока это технически возможно