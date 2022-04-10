Институт немецкой экономики: ФРГ не обойдется без российского газа минимум два года, так как пострадают сектора экономики

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10 апреля 2022, 09:28 Источник: Lenta.ru

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/globallookpress.com

Германия не обойдётся без российского газа как минимум два года. Такой прогноз сделал директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, сообщает Lenta.ru.

По словам эксперта, Германия не сможет в долгосрочной перспективе поддерживать те отрасли экономики, которые зависели от российского «голубого топлива». Остановка нескольких секторов промышленности, к примеру «производители стекла, сталелитейная промышленность, химическая промышленность, а также значительная часть автомобильной промышленности» может привести к их разрушению, так как даже месячный «застой» грозит некомпенсируемыми сбоями.

Также Михаэль Хютер добавил, что только одну часть из трёх от общего количества потребляемого газа ФРГ удастся заменить на сжиженный газ от других стран.

Ранее премьер Баварии Маркус Зедер рассказал о последствиях, которые ждут немцев после отказа от российского газа. Среди них — рост безработицы и снижение уровня жизни населения.