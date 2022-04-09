Силуанов: новая волна санкций против России разрушает фундамент международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе

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9 апреля 2022, 16:01

Министр финансов России Антон Силуанов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Новая волна санкций против Российской Федерации разрушает фундамент международной валютно-финансовой системы, которая основана на американском долларе. Соответствующее заявление сделал Антон Силуанов, министр финансов РФ.

«Новая волна санкций против России разрушает фундамент существующей международной валютно-финансовой системы, основанной на долларе США», — процитировал Силуанова Telegram-канал РИА Новости.

Также глава Минфина назвал нынешний кризис рукотворным. Государства, входящие в состав группы БРИКС, располагают всеми инструментами, чтобы смягчить его последствия для своих стран и мировой экономики, отметил чиновник.

Ранее сегодня сообщалось, что страны Европейского союза с 8 апреля прекратили пропуск автотранспорта, который зарегистрирован в РФ и Белоруссии.