ЕС разрешил исполнять контракты финлизинга с российскими авиакомпаниями

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9 апреля 2022, 10:28 Источник: Коммерсантъ

UAC/via Globallookpress.com

Евросоюз разрешил своим компаниям исполнять контракты финансового лизинга с российскими авиакомпаниями. После истечения сроков контракта самолеты перейдут в собственность перевозчиков из России, об этом говорится в опубликованном 8 апреля пакете санкций.

Евросоюз разрешил возобновить приостановленные с 26 февраля контракты финансового лизинга.

Уточняется, что исполнение контрактов финансового лизинга возможно в случае, если «это строго необходимо для обеспечения повторных выплат по лизингу юридическому лицу, организации или органу, зарегистрированному или созданному в соответствии с законодательством государства-члена, которое не подпадает ни под одну из ограничительных мер, предусмотренных настоящим Регламентом».

Также в пояснении указано, что российской стороне не должно быть предоставлено никаких экономических ресурсов — только право собственности на воздушное судно после завершения сроков контракта и выполнения всех его условий.

Точное число самолетов в финлизинге у российских компаний неизвестно.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, благодаря которому российские авиакомпании смогут рассчитываться с иностранными лизингодателями в рублях.