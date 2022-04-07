Владимир Лисин: «Мы десятилетия боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет»

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7 апреля 2022, 10:46 Источник: Коммерсантъ

Владимир Лисин, фото: prav.tatarstan. ru /globallookpress.com

Российская экономика в настоящее время оказалась в новой реальности. Западные санкции продолжаются расширяться после начала 24 февраля специальной военной операции на Украине.

Западные страны ответили отказом рассчитываться за российский природный газ рублями, но правительства стран Евросоюза изучают возможности оплачивать поставки энергоресурсов в национальной валюте РФ.

Владелец НЛМК, производящего чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием, а также широкий ряд сортового проката, Владимир Лисин оценил ситуацию в экономике, осложнившуюся из-за спецоперации и ограничений.

По мнению бизнесмена, некоторые инициативы в нашей стране вызывают обеспокоенность. Лисин полагает, что сейчас многие меры принимаются стремительно, их последствия не были проанализированы в полной мере. "Скорость должна уступить место выверенности, адекватности, чтобы последствия не оказались разрушительными для отечественной промышленности, где заняты миллионы человек", - говорит владелец крупнейшей компании.

Одной из таких инициатив Лисин назвал расширение списка экспортных товаров, которые предполагается продавать за рубли.

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ о расчетах в рублях за поставки газа в "недружественные страны". Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продавать за рубли и другие товары.

Про мнению Лисина, "за рубли можно начать продавать удобрения, зерно, нефть, металлы, лес, может, с газом что-то получится. Бизнесмен раскрыл, что борьба за экспортные рынки, где нас никто не ждет, идет годами. "Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски", - заявил бизнесмен, отметив, что логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя, а переход на платежи в рублях может выбросить с международных рынков.

Forbes опубликовал обновленный рейтинг богатейших людей мира. ТОП богатейших российских бизнесменов —2022 возглавил Владимир Лисин.