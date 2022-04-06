Политолог Алексей Голубев: в случае отказа от российского топлива цены на продукты в Германии могут вырасти на 50%

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6 апреля 2022, 18:23 Источник: "Экономика сегодня"

Стеллаж с растительным маслом в супермаркете Берлина, 1 апреля, Shan Yuqi/XinHua/globallook.com

Если ФРГ откажется от российских энергоносителей, это может привести к рекордному подорожанию продуктов в стране, считает политолог Алексей Голубев.

По словам эксперта, в Германии молочные и мясные изделия подорожали в марте на 10%. Это результат повышения цен на энергоносители, которое произошло из-за введения антироссийских санкций.

«От стоимости электроэнергии, газа, кормов, удобрений в сельском хозяйстве зависит очень многое. Все это влияет на итоговую стоимость товаров»,- пояснил эксперт.

По его прогнозу, уже в ближайшем будущем цены в стране вырастут на 20-25%, а в случае полного отказа от российских энергоносителей рост может составить и все 50%.

Ранее сообщалось, что в Великобритании зафиксирован крупнейший спад уровня жизни из-за поднятия тарифов на электричество.