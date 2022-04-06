Минфин России впервые исполнил в рублях долги по еврооблигациям

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6 апреля 2022, 15:53

Минфин РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

В Министерстве финансов Российской Федерации заявили о первом исполнении в рублях выплаты обязательств по суверенным еврооблигациям иностранным держателям на $649,2 млн. Сделано это по причине отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. Сообщает в среду, 6 апреля, сайт ведомства.

По информации Минфина, исполнены все обязательства по евробондам со сроком погашения в 2022 и 2042 годах на общую сумму $649,2 млн. Чтобы осуществить это, 4 апреля ведомство перечислило деньги Национальному расчетному депозитарию для осуществления выплат в рублях по официальному курсу ЦБ на эту дату. Все инвесторы из «недружественных» стран зачислили выплаты на счета типа «С».

Ранее сегодня стало известно, что МИД КНР порекомендовал США оставить разговоры с Россией на языке угроз и перестать размахивать дубинкой санкций.