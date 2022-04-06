Официальный представитель МИД Китая призвал США прекратить «размахивать санкционной дубинкой»

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6 апреля 2022, 12:37 Источник: ТАСС

Флаг Китая, Ilya Galakhov/globallook.com

Для того чтобы украинский кризис был как можно быстрее урегулирован, Соединенные Штаты должны перестать разговаривать с Москвой на языке угроз. С таким заявлением выступил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Если США действительно искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, <...> им следует прекратить размахивать санкционной дубинкой», - сказал он на брифинге.

По его словам, с помощью санкций невозможно вернуть мир и обеспечить безопасность. Белый дом, вместо того чтобы вводить все новые ограничения и «наживаться на хаосе», должен содействовать переговорному процессу Москвы и Киева.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил о необходимости диалога между Западом и Россией для преодоления разногласий.