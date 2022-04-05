Президент России порекомендовал на фоне кризиса снизить экспорт продовольствия

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5 апреля 2022, 19:11

Пшеница, Victor Lisitsyn/ Global Look Press

Мировой кризис продовольствия должен заставить правительство России пересмотреть подход к организации экспорта продуктов иностранным государствам, чтоб не оставить своё с дефицитом. К такому выводу пришёл в своём выступлении президент Владимир Путин на совещании по ситуации в агрокомплексе.

Российский лидер призывает бережливее относиться к собственным запасам.

«В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж», − приводит слова Путина РИА Новости.

Особенно внимательно, по мнению главы государства, нужно отслеживать размеры и параметры продуктового экспорта недружественным странам. Ведь ситуация с продовольствием в мире осложнилась, как отметил российский лидер ранее, из-за ошибок развитых стран.

Поэтому, он считает самым важным в текущем году уделить должное внимание росту выпуска отечественных продуктов.

Ранее сегодня на том же совещании Владимир Путин отметил, что на Западе всё чаще слышатся предложения национализировать российские активы. При этом, глава государства подчеркнул, что потенциальный отъём энергоактивов России на Западе является «обоюдоострым оружием».