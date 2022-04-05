Путин назвал попытки национализации энергоактивов России за рубежом обоюдоострым оружием

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5 апреля 2022, 18:23

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 5 апреля, провёл совещание по поддержке агропромышленного комплекса, на котором отметил, что на Западе всё чаще слышатся предложения национализировать российские активы. При этом, глава государства уточнил, что потенциальный отъём энергоактивов России на Западе является «обоюдоострым оружием».

«Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», − цитирует ТАСС слова президента.

Отметим, Министерство энергетики России не исключает идею перевести расчёты за электроэнергию в рубли. Как завил замминистра энергетики Павел Сниккарс, решение об этом зависит от компании-экспортера.

Ранее стало известно, что Европейский Союз разрабатывает пятый пакет санкций против Российской Федерации. На стадии обсуждения члены Еврокомиссии предлагают внести в него запреты в сфере торговли, транспорта, импорта российского угля.