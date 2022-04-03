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Минсельхоз Подмосковья и Республика Крым заключили взаимовыгодное сотрудничество по сельскому хозяйству

, 09:22 Источник: 360tv

Минсельхоз Подмосковья и Республика Крым заключили взаимовыгодное сотрудничество по сельскому хозяйству
Nikolay Gyngazov/Globallookpress.com

Минсельхоз Подмосковья подписал контракт с Республикой Крым в сфере сельского хозяйства, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зампредседателя правительства МО Георгия Филимонова.

Заключённое соглашение подразумевает сотрудничество на взаимовыгодных условиях, направленное на развитие сельского хозяйства на территории России. В рамках договора будет организована поддержка сельскохозяйственных производителей.

Также для жителей Московской области станут доступнее продукты из Крыма.

Ранее Владислав Мурашов был назначен на должность министра сельского хозяйства Подмосковья.

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