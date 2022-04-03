Минсельхоз Подмосковья и Республика Крым заключили взаимовыгодное сотрудничество по сельскому хозяйству

Минсельхоз Подмосковья подписал контракт с Республикой Крым в сфере сельского хозяйства, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зампредседателя правительства МО Георгия Филимонова.
Заключённое соглашение подразумевает сотрудничество на взаимовыгодных условиях, направленное на развитие сельского хозяйства на территории России. В рамках договора будет организована поддержка сельскохозяйственных производителей.
Также для жителей Московской области станут доступнее продукты из Крыма.
Ранее Владислав Мурашов был назначен на должность министра сельского хозяйства Подмосковья.