Владислав Мурашов возглавит министерство сельского хозяйства в Московской области

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28 марта 2022, 14:50 Источник: ТАСС

Министерство сельского хозяйства, Konstantin Kokoshkin/globallookpress.com

Владислав Мурашов станет новым министром сельского хозяйства в Подмосковье, об этом сообщил в понедельник Андрей Воробев в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов.

Воробьев выразил надежды на улучшение направления сельскохозяйственной отрасли в Московской области вместе с приходом на должность Владислава Мурашова.

«Я очень надеюсь, что с вашим назначением на ключевое министерство вы обеспечите дальнейшее развитие этого направления. Очень рассчитываю, что мы будем получать высокий урожай и большее количество фермеров, большее количество аграриев, которые приходят к нам в Подмосковье", - сказал Воробьев.

Ранее назначенный на эту должность в марте 2021 года Сергей Воскресенский продолжит работу по направлению ветеринарии.