Business Insider: Россия выполняет все долговые обязательства, несмотря на попытки Запада парализовать экономику

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3 апреля 2022, 08:45 Источник: Лента.ру

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/globallookpress.com

Несмотря на попытки Запада парализовать российскую экономику, РФ продолжает выполнять все долговые обязательства, сообщает Лента.ру со ссылкой на Business Insider.

Аналитик Хассан Малик заявил, что многие инвесторы сомневались в платёжеспособности РФ, но российская сторона к концу марта отправила платежи по облигациям на сумму 447 млн. долларов.

«Россия сумела выполнить все свои долговые обязательства. Это может быть связано с тем, что дефолт по долговым обязательствам нанесёт по ней более серьёзный удар, чем по остальному миру», — сообщается в издании.

Также по мнению руководителя отдела кредитных исследований компании Bondcritic Варута Промбуна, такие компании, как «ВТБ» или «Газпром» способны платить по долгам. Однако эксперт прогнозирует, что в случае введения дополнительного пакета санкций против России, страна может перейти на рублёвый расчёт по облигациям или вовсе отказаться от них.