Аналитик Джиоев: укрепление рубля зависит от снижения объёмов импорта и внедрения рублёвого расчёта за российский газ

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3 апреля 2022, 08:11 Источник: Прайм

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Укрепления рубля на валютном рынке зависит от снижения объёмов импорта, а также благодаря рублёвому расчёту за российский газ для недружественных стран, заявил агентству «Прайм» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«Такому укреплению способствует резкое снижение объемов импорта в страну и как следствие уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров», — уточнил эксперт.

Также Джиоев называет положительным фактором укрепления рубля перевод недружественных стран на рублевый расчёт за российский газ.

Ранее Юрист Ковалик заявил, что доллар постепенно будет терять свою ценность, так как у этой валюты нет обеспечения золотом.