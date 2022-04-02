Юрист Ковалик выразил мнение, что доллар постепенно будет терять свою ценность

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2 апреля 2022, 13:22

доллар, Ralph Kerpa/http://imagebroker.com/#/search/

Преподаватель юридического факультета в Питтсбургском университете Дэн Ковалик в разговоре с представителями СМИ в пятницу, 1 апреля, выразил мнение, что доллар постепенно будет терять свою ценность.

Дэн Ковалик подчеркнул, что власти Соединенных Штатов Америки в течение многих лет вводили против целого ряда государств санкции, что впоследствии приведет к тому, что США "выдавят себя из мировой экономики". По мнению эксперта, этот процесс сейчас происходит на наших глазах.

Юрист в разговоре с RT заметил, что РФ свою валюту обеспечивает золотом, поэтому рубль будет иметь реальную ценность в отличие от американского доллара, который подкреплен только статьей Конституции о "полном доверии". Ковалик добавил, что сейчас люди все меньше верят в американский доллар, так как у Соединенных Штатов "серьезные долги".

Специалист выразил мнение, что в дальнейшем рубль будет укрепляться по отношению к доллару.