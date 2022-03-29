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Экономист Беляев: «Рубль начинает восстанавливать свои позиции, с которых он был выбит информационным шоком»

, 15:21

Экономист Беляев: «Рубль начинает восстанавливать свои позиции, с которых он был выбит информационным шоком»
Рубли на долларе, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Российский рубль вновь начинает укрепляться и отыгрывать потерянные позиции. Как отметил в разговоре с RT специалист, кандидат экономических наук Михаил Беляев, курс американской валюты на Мосбирже уже стал ниже 88 рублей.

«Недавнее ослабление рубля по отношению к доллару было ситуативным. Это было конъюнктурное отклонение курса на негативных новостях от естественных фундаментальных значений», − комментирует ситуацию с национальной денежной единицей Беляев.

Только сейчас информационный фон начинает входить в нормальное русло после настоящего шквала вбросов, паники и непроверенных прогнозов.

«Рубль начинает восстанавливать свои позиции, с которых он был выбит информационным шоком. Говорить, что курс вернётся к 76 рублям за доллар, трудно, потому что отклонение было слишком большим и длительным. Но о том, что он восстановится до 80 рублей за доллар, можно говорить с полной уверенностью», — резюмировал экономист.

Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже во вторник, 29 марта, опустился до 87 рублей.

Ранее издание сообщало, что отказ от оплаты российского газа в рублях является чисто политическим решением, никаких экономических издержек для Евросоюза этот шаг не несет, сказал заместитель директора Фонда национальной экономической безопасности Алексей Гривач.

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