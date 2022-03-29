Экономист Алексей Гривач: переход на рубль не несет никаких издержек для Евросоюза

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29 марта 2022, 14:18 Источник: "Экономика сегодня"

Газ, Victor Lisitsyn/globallook.com

Отказ от оплаты российского газа в рублях является чисто политическим решением, никаких экономических издержек для Евросоюза этот шаг не несет, сказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заместитель директора Фонда национальной экономической безопасности Алексей Гривач.

Ссылки на то, что такая форма оплаты противоречит заключенным с «Газпромом» контрактам, по мнению эксперта, несостоятельны. «Ранее мы точно так же переходили с ЕС на торговлю газом в евро», - сказал он.

По мнению Гривача, чрезмерная политизация этого вопроса невыгодна Европе.

«Для Евросоюза отказ [от оплаты в рублях] бессмыслен: переход на рубль не приведет к экономическим издержкам для него, а политический урон не сопоставим с убытками, которые означает остановка поставок российского газа», – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что представители лидеры G7 договорились призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа.