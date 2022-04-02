Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что отказ страны от бойкота российского газа был правильным

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2 апреля 2022, 12:17 Источник: РИА "Новости"

вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, Tobias Schwarz/dpa

Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что отказ страны от бойкота российского газа был правильным, поскольку ситуация могла привести к серьезному расколу.

Роберт Хабек уточнил, что речь идет не об игре, а об очень серьезном сценарии с возможными глубокими расколами в немецком обществе и бизнесе. Именно поэтому, как отметил министр экономики, правильным решением стал отказ инициировать бойкот газа из РФ.

Политик, однако, заметил, что Германия постепенно сокращает уровень импорта российских энергоносителей, а также добавил, что данный процесс движется быстрее, чем предполагалось.