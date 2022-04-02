Политолог Камкин заявил, что эмбарго на российский газ может привести к остановке целого ряда отраслей в ФРГ

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин оценил предположение, что введение эмбарго на российский газ приведет к краху немецкой промышленности.
Ранее с соответствующим заявлением выступил президент федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм.
Александр Камкин в разговоре с RT выразил мнение, что если поставки российского газа будут полностью прекращены, это может привести к остановке целого ряда отраслей и предприятий. Политолог добавил, что природный газ из РФ составляет свыше 35% от общего объема поставок данного вида топлива в ФРГ.