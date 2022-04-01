«Газпром» вышел из немецкой компании Gazprom Germania GmbH

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1 апреля 2022, 15:24 Источник: Газпром

Nikolay Gyngazov/GlobalLookPress.com

«Газпром» прекратил работу с немецкой компанией Gasprom Germania GmbH, а также российская компания вышла из всех ее активов, об этои сообщается в Telegram-канале поставщика.

Такое решение было принято вследствие обысков, которые ранее провели немецкие должностные лица по делу о злоупотобелении монопольным положением. Расследование было начато еще до начала специальной военной операции на Украине, когда «Газпром» повысил цены на газ осенью.

Ранее Песков раскритиковал идею правительства Германии о национализации «дочек» Газпрома.