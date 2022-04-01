«Газпром» вышел из немецкой компании Gazprom Germania GmbH

«Газпром» прекратил работу с немецкой компанией Gasprom Germania GmbH, а также российская компания вышла из всех ее активов, об этои сообщается в Telegram-канале поставщика.
Такое решение было принято вследствие обысков, которые ранее провели немецкие должностные лица по делу о злоупотобелении монопольным положением. Расследование было начато еще до начала специальной военной операции на Украине, когда «Газпром» повысил цены на газ осенью.
Ранее Песков раскритиковал идею правительства Германии о национализации «дочек» Газпрома.