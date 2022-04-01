Депутат Делягин выразил мнение, что Запад будет вынужден «потерять лицо» и отказаться от антироссийских санкций

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1 апреля 2022, 15:00 Источник: Общественная служба новостей

Михаил Делягин, Alexander Legky/Russian Look

Зампредседателя комитета ГД по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин выразил мнение, что Запад будет вынужден "потерять лицо" и отказаться от санкций.

Михаил Делягин отметил, что европейским странам в будущем придется отменять "значительный кусок" рестрикций, введенных против РФ, что приведет к "потере лица" Запада. Более того, данный шаг покажет им самим и окружающим, что Россия сильнее.

Депутат Госдумы в разговоре с Общественной службой новостей уточнил, что именно поэтому идея перевести расчеты за газ в рубли является в первую очередь психолого-политической. По мнению Делягина, ввоз на российскую территорию "значимых денег" и станет отменой существенной части санкций.