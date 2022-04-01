Правительство ФРГ изучает указ Путина об оплате поставок российского газа в рублях

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1 апреля 2022, 13:45 Источник: РИА "Новости"

газопровод, Wang Jianwei/Xinhua

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что власти страны в настоящий момент изучают указ президента РФ Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях.

Вольфганг Бюхнер в рамках брифинга в Берлине в пятницу, 1 апреля, подчеркнул, что указ российского лидера сейчас рассматривается с точки зрения "конкретных последствий".

Напомним, ранее сегодня министр комплексных экологических преобразований Франции Барбара Помпили заявила, что компании смогут продолжать платить за российский газ в евро через банки, которые впоследствии будут переводить средства в рубли.