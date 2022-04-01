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Французский министр Помпили заявила, что платить за газ можно в евро, которые будут переводиться в рубли

, 12:54 Источник: ТАСС

Французский министр Помпили заявила, что платить за газ можно в евро, которые будут переводиться в рубли
евро, pixabay.com

Министр комплексных экологических преобразований Франции Барбара Помпили заявила, что компании смогут продолжать платить за российский газ в евро через банки, которые будут переводить средства в рубли.

Барбра Помпили на слушаниях в Национальном собрании в пятницу, 1 апреля, подчеркнула, что информация, которая поступает Франции от Москвы в последние дни и часы, позволяет Парижу полагать, что компании получат возможность продолжать оплачивать российский газ в евро. 

Уточняется, что банки впоследствии сами будут конвертировать средства в рубли.

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