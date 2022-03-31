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Представитель Джонсона заявил, что Великобритания не намерена платить за российский газ в рублях

, 20:00 Источник: РИА "Новости"

Представитель Джонсона заявил, что Великобритания не намерена платить за российский газ в рублях
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вечером в четверг, 31 марта, заявил, что Лондон не намерен платить за российский газ рублями, как того требует официальная Москва.

Представитель Бориса Джонсона, отвечая на вопрос, возможно ли, что Великобритания будет оплачивать газ из РФ рублями, подчеркнул: "Это не то, что мы намерены делать".

Британские власти также заявили, что в настоящий момент внимательно следят за возможными последствиями требования руководства Российской Федерации об оплате газа в рублях для европейского рынка.

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