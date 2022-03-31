Посол РФ в Риме Разов не увидел трудностей для Италии в оплате газа рублями

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31 марта 2022, 18:13 Источник: Россия 24

газовая труба, pixabay.com

Посол РФ в Риме Сергей Разов в рамках разговора с представителями СМИ вечером в четверг, 31 марта, заявил, что для Италии никаких трудностей перевод оплаты российского газа в рубли не создаст.

Сергей Разов, говоря сегодня с журналистами о требовании российской стороны о переходе для "недружественных стран" на оплату поставляемого газа в рублях, подчеркнул, что не видит трудностей для Италии с точки зрения перечисления средств за топливо.

"Не увидят их и специалисты", – подчеркнул посол Российской Федерации в Риме.