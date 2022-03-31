Шольц заявил, что оплата российского газа будет производиться только в евро и долларах

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях, подчеркнул, что в Берлине изучили договоры – там указано, что платежи осуществляются в евро и долларах.
По словам Олафа Шольца, он сообщил Владимиру Путину, что "так оно и останется".
Канцлер ФРГ также подчеркнул в четверг, 31 марта, что уже в 2022 году может быть устранена зависимость страны от российских энергоресурсов.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с "недружественными странами".