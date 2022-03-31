Шольц заявил, что оплата российского газа будет производиться только в евро и долларах

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31 марта 2022, 17:05 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Alberto Ortega/Keystone Press Agency

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях, подчеркнул, что в Берлине изучили договоры – там указано, что платежи осуществляются в евро и долларах.

По словам Олафа Шольца, он сообщил Владимиру Путину, что "так оно и останется".

Канцлер ФРГ также подчеркнул в четверг, 31 марта, что уже в 2022 году может быть устранена зависимость страны от российских энергоресурсов.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с "недружественными странами".