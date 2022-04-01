Издание Spiegel сообщило, что рекордное количество компаний в Германии планируют повысить цены

Рекордное количество немецких компаний намерено повысить цены на свою продукцию. Соответствующую информацию предоставило издание Spiegel, ссылаясь на данные Института экономических исследований.
Эксперт Института Тимо Вольмершаузер выразил мнение, что инфляция в Германии выйдет далеко за пределы пяти процентов. По словам специалиста, до этого подобные проблемы с ценами были зафиксированы в 1981 году.
Уточняется, что скачок стоимости наиболее вероятен в сфере продовольствия. Отмечается также, что ситуация на Украине усилила в ФРГ не только рост цен на энергию, но и на сельскохозяйственную продукцию.