Медведев заявил, что у РФ достаточно продуктов для самообеспечения, а поставок «недружественным странам» не будет

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1 апреля 2022, 10:00 Источник: Telegram

заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей, а также добавил, что поставок в "недружественные страны" не будет.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что для обеспечения потребностей россиян в стране достаточно разнообразных и вкусных продуктов.

Заместитель председателя Совета Безопасности подчеркнул, что власти РФ в приоритетном порядке продолжат оказывать помощь аграриям. Медведев добавил, что Россия будет торговать продовольствием и сельхозкультурами исключительно с дружественными государствами.