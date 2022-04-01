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1 апреля 2022, 09:05 Источник: Telegram

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское продовольствие является "тихим, но грозным оружием" страны – экспорт сельхозпродукции превышает экспорт вооружений.

Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что Российская Федерация в настоящий момент является крупнейшим производителем зерновых и стоит в одном ряду с Индией и КНР. Более того, страна в последние годы стала крупнейшим экспортером пшеницы.

Зампредседателя Совета Безопасности РФ уточнил, что от российских поставок зависит продовольственная безопасность многих государств.