Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское продовольствие является "тихим, но грозным оружием" страны – экспорт сельхозпродукции превышает экспорт вооружений.
Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что Российская Федерация в настоящий момент является крупнейшим производителем зерновых и стоит в одном ряду с Индией и КНР. Более того, страна в последние годы стала крупнейшим экспортером пшеницы.
Зампредседателя Совета Безопасности РФ уточнил, что от российских поставок зависит продовольственная безопасность многих государств.