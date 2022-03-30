Экономист Владимир Дорохов: некоторые санкции больнее бьют по европейской экономике, чем по российской

Западные страны уже почувствовали на себе результаты антироссийских санкций, а дальше все может вылиться в серьезный продовольственный и энергетический кризис, считает кандидат экономических наук Владимир Дорохов.
«Сейчас у многих людей открываются глаза на последствия ограничений в адрес РФ для большинства стран коллективного Запада. Пропадают российские продукты, к которым привыкли иностранцы, растет стоимость бензина, газа и нефти. Тенденции сохранятся, и в скором времени в США и ЕС действительно может начаться серьезный продовольственный и энергетический кризис», – сказал Дорохов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, это новая реальность, с которой придется мириться европейцам.
«В любом случае власти Евросоюза уже понимают, что некоторые ограничения сильнее ударили по европейской экономике и бизнесу, нежели по РФ», – заключил эксперт.