Экономист Владимир Дорохов: некоторые санкции больнее бьют по европейской экономике, чем по российской

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30 марта 2022, 22:09 Источник: "Экономика сегодня"

Супермаркет Lidl в Брюсселе, 29 марта 2022 года, Zheng Huansong/XinHua/globallook.com

Западные страны уже почувствовали на себе результаты антироссийских санкций, а дальше все может вылиться в серьезный продовольственный и энергетический кризис, считает кандидат экономических наук Владимир Дорохов.

«Сейчас у многих людей открываются глаза на последствия ограничений в адрес РФ для большинства стран коллективного Запада. Пропадают российские продукты, к которым привыкли иностранцы, растет стоимость бензина, газа и нефти. Тенденции сохранятся, и в скором времени в США и ЕС действительно может начаться серьезный продовольственный и энергетический кризис», – сказал Дорохов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, это новая реальность, с которой придется мириться европейцам.

«В любом случае власти Евросоюза уже понимают, что некоторые ограничения сильнее ударили по европейской экономике и бизнесу, нежели по РФ», – заключил эксперт.