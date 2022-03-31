Инвестор из США Таунсэнд отметил выдержку рубля после санкционного удара

Аргументы Недели → Экономика 13+

31 марта 2022, 09:23

Рубли в монетах, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Российская национальная валюта оправилась после давления Запада. Известный инвестор из Соединенных Штатов Америки Адам Таунсэнд в четверг, 31 марта, заявил, что рубль «отыграл весь санкционный удар» от введённых ограничений.

«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», − цитирует американца RT со ссылкой на его микроблог в Twitter.

Специалист отмечает, что уровень инфляции в РФ на текущий момент ниже, чем в странах Евросоюза и Организации экономического сотрудничества и развития.

Как сообщили регуляторы, на сегодня курс основных валют на Мосбирже составляет: доллар на уровне 84,08 руб., а евро − до 93,696 руб.

Напомним, накануне вице-президент компании "Золотой монетный дом" Алексей Вязовский отметил, что "эпоху доллара" пора заканчивать, но, по его мнению, сделать это с помощью золота будет непросто.