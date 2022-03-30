Алексей Вязовский: «эпоху доллара» пора заканчивать и идти в направлении создания новой резервной единицы

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30 марта 2022, 12:23

фото: pixabay.com

Вице-президент компании "Золотой монетный дом" Алексей Вязовский полагает, что "эпоху доллара" пора заканчивать, но, по его мнению, сделать это с помощью золота будет непросто.

Несколько экономистов — эксперты ЦМАКП и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН - считают, что из-за ограничений, отрезавших РФ от мировых рынков капитала и затруднивших конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, необходимо создавать новые платежные единицы для расчетов с дружественными странами. Алексей Вязовский считает, что

"нужно идти в направлении создания новой резервной единицы".

По его словам, "если эпоха доллара еще не закончилась, то ее надо активно заканчивать, предпринимать для этого какие-то усилия"."Запустить золотой рубль теоретически можно, а на практике будут сложности", – заявил он в в интервью радио Sputnik.

Как объяснил эксперт, "у нас для запуска золотого рубля очень мало золота в резервах". По данным Вязовского, грамм золота Центробанк покупает у банков примерно по 5000 рублей.

"Если мы возьмем всю денежную массу рублей в России и поделим на 2300 тонн золота, которые есть в резерве, то грамм должен будет стоить 28 тысяч рублей. То есть надо увеличить золотой резерв в четыре-пять раз, чтобы сделать обмен купюр на золото", - пояснил специалист.