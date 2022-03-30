Политолог Марков: «Весь мир понимает, что сейчас дерутся два тигра — российский и американский»

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30 марта 2022, 18:18 Источник: Свободная Пресса

Против Запада, Zamir Usmanov/ Russian Look

Обычно настороженное отношение Запада к России после начала спецоперации по демилитаризации Украины сменилось на идефикс и навязчивую фобию. Дежурной фразой политиков западных стран стала «виновность Путина». О тенденции журналистам «Свободной Прессы» рассказал российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Весь мир понимает, что сейчас дерутся два тигра — российский и американский. И от этой драки по всей округе трещат кусты», − прокомментировал эксперт резкое заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о связи ситуации на Украине и проблем с продовольствием и энергоносителями в мире. Запад испытывает обе дефицитные проблемы сразу, по словам американца, дела будут лишь ухудшаться.

Марков согласился с мнением главы Госдепа в том, что мир испытывает трудности с продовольствием.

«Россия и Украина являются одними из главных поставщиков зерна. На Украине сейчас в большинстве областей посевная сорвана. Россия ввела собственные ограничения на экспорт зерна, а ряд европейских стран ввели санкции, отчего наша страна не может снабжать Европу зерном и другой сельхозпродукцией», − подчеркивает политолог. С другой стороны, страна сама испытывает необходимость в зерновых: в том числе идет помощь республикам Донбасса и освобожденным регионам Украины.

Если учесть, что зерно не является исключительно продуктом, а ещё и фуражом, то прогнозировать проблемы фермеров не так сложно. Сложившееся положение, по мнению Маркова, может грозить странам Африки и Азии голодом.

«А в странах Европы можно ожидать серьезного снижения уровня жизни граждан — по сути многих миллионов людей», — подвел итог специалист.