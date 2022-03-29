Макрон заявил Путину, что оплата газовых контрактов в рублях невозможна

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29 марта 2022, 20:16 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Lionel Guericolas/Keystone Press Agency

Во вторник, 29 марта, президенты Российской Федерации и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили вопрос перехода к оплате поставок газа в рублях. Французский лидер назвал это невозможным.

В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон в рамках телефонных переговоров, которые состоялись ранее сегодня, затронули тему перехода к оплате газа в рублях.

В Елисейском дворце позже заявили, что глава Франции в ходе беседы с коллегой из РФ подчеркнул, что платить за газовые контракты в российской валюте невозможно.