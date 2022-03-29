Собянин выделил ₽10 млрд на льготное кредитование строительных инвестпроектов

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29 марта 2022, 14:31

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 10 млрд руб. на льготное кредитование строительных инвестиционных проектов.



«Правительство Москвы предоставит 10 млрд руб. Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



Уточняется, что средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в Москве.



Ожидается, что благодаря городской программе льготного кредитования инвесторы смогут продолжить реализацию ранее начатых проектов, что, в свою очередь, позволит сохранить деловую активность и рабочие места в критически важной для города строительной отрасли.



В пресс-службе напомнили, что ранее правительством Москвы было принято решение о выделении 10 млрд руб. на финансирование аналогичной программы поддержки промышленности.



«Таким образом, общий объем двух крупнейших программ льготного кредитования составит 20 млрд руб., что позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 млрд руб. кредитных ресурсов», - отмечается в тексте.



Решение о реализации программ льготного кредитования является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.



