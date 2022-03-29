Собянин выделил ₽10 млрд на льготное кредитование строительных инвестпроектов

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 10 млрд руб. на льготное кредитование строительных инвестиционных проектов.
«Правительство Москвы предоставит 10 млрд руб. Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Уточняется, что средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в Москве.
Ожидается, что благодаря городской программе льготного кредитования инвесторы смогут продолжить реализацию ранее начатых проектов, что, в свою очередь, позволит сохранить деловую активность и рабочие места в критически важной для города строительной отрасли.
В пресс-службе напомнили, что ранее правительством Москвы было принято решение о выделении 10 млрд руб. на финансирование аналогичной программы поддержки промышленности.
«Таким образом, общий объем двух крупнейших программ льготного кредитования составит 20 млрд руб., что позволит привлечь в реальный сектор экономики до 200 млрд руб. кредитных ресурсов», - отмечается в тексте.
Решение о реализации программ льготного кредитования является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ "Гиена Европы" Польша положила черный глаз на Западную Украину
- 14:18 Экономист Алексей Гривач: переход на рубль не несет никаких издержек для Евросоюза
- 13:59 Немецкая компания OBI намерена вновь открыть свои магазины в РФ на следующей неделе
- 28.03 17:07 ЦБ: россияне смогут снимать проценты с валютных вкладов только в рублях до 9 сентября
- 28.03 14:08 Кабмин ФРГ: остановка поставок российского газа приведёт к ущербу экономики Германии