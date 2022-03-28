ЦБ: россияне смогут снимать проценты с валютных вкладов только в рублях до 9 сентября

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28 марта 2022, 17:07 Источник: АРБ

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Физические лица, имеющие вклады в валюте и валютные счета в российских банках, смогут снимать проценты с валютных вкладов только в рублях до 9 сентября 2022 года. Письмо ЦБ РФ за подписью заместителя председателя Ольги Поляковой и ответы Центробанка на вопросы опубликованы на сайте Ассоциации российских банков (АРБ).

"Проценты по валютным вкладам физлиц, начисленные, но фактически не причисленные ко вкладам по состоянию на 9 марта 2022, подлежат выплате физлицам в период с 9 марта 2022 до 9 сентября 2022 в наличной форме в рублях", - пояснил регулятор.

ЦБ РФ ранее запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой 10 тысяч долларов США сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

В этот период розничные клиенты банков могут снять с открытого до 9 марта счета до 10 тысяч долларов в наличной валюте (в каждом из банков), остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета.

В ЦБ уточнили, что ограничения "распространяется на все виды валют, в том числе на валюты стран, не отнесенных к перечню стран, объявивших об ограничительных мерах в отношении России".

Конверсионные операции физлиц с наличной валютой между валютными парами без участия рублей также запрещены. "Поскольку данные конверсионные операции по своему содержанию являются операциями по продаже наличной иностранной валюты, то их проведение не допускается", - пояснил регулятор в ответах на вопросы банков.

По данным Центробанка, ограничения не распространяются на операции снятия денежных средств в иностранной валюте по картам через банкоматы за границей.

25 марта в Центробанке заявили, что Россия в качестве ответа на заморозку части своих резервов ввела ограничения на движение средств в недружественные государства на сопоставимую сумму.