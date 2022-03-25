ЦБ: Россия ввела ограничения на движение средств в недружественные государства

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 марта 2022, 11:13 Источник: Банк России

Банк России, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Центробанке заявили утром в пятницу, 25 марта, что Россия в качестве ответа на заморозку части своих резервов ввела ограничения на движение средств в недружественные государства на сопоставимую сумму.

Банк России напомнил, что власти страны ранее запретили продажу иностранными инвесторами ценных бумаг, а также вывод средств из финансовой системы Российской Федерации.

Кроме того, выплаты по корпоративному долгу компаний РФ и госдолгу перед держателями долга из государств, поддерживающих антироссийские ограничения, будут осуществляться исключительно с разрешения Правительственной комиссии.