Советник Зеленского Устенко заявил, что Киев рассчитывает на получение средств за замороженные российские иностранные активы

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28 марта 2022, 11:43 Источник: РИА "Новости"

доллары, pixabay.com

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в понедельник заявил, что Киев хочет создать специальный фонд для реализации замороженного Западом имущества Российской Федерации.

Олег Устенко подчеркнул, что в фонд планируется свести замороженное российское имущество, под которое в Киеве надеются оперативно взять деньги в долг. К настоящему моменту он не сформирован. Подчеркивается, что средства, на которые украинская сторона рассчитывает, можно будет получить лишь после того, как наступит мир.

Советник президента Украины по экономическим вопросам добавил, что арестованные дома россиян, яхты, футбольные клубы, активы и прочее будут сведены в общий материальный фонд.