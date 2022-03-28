Глава итальянской компании Eni Дескальци: расчёт за российский газ в рублях невозможен

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28 марта 2022, 11:27 Источник: ТАСС

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / globallookpress.com

Расплачиваться за российский газ в рублях для Италии не предстаёт возможным, сообщает ТАСС со ссылкой на главу нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

«Они попросили нас платить за него [газ] в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро», — заявил Дескальци. Он добавил, что Россия не может изменить договор в одностороннем порядке.

Тажке глава компании заявил, что «не уверен» насчёт дальнейших поставок российского газа в Италию через территорию Украины. Возможными поставщиками Дескальци назвал США и Африку, отметив последнюю страну, как наиболее перспективную для сотрудничества.

Ранее Владимир Путин заявил о введении рублевого расчёта за российский газ для недружественных стран.