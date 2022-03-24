Daily Express: Путин обеспечил недружественным странам «финансовую атомную бомбу»

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24 марта 2022, 16:00

Деньги за газ, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин накануне распорядился торговать газом со странами из списка недружественных исключительно в рублях. После этого заявления, как сообщает Daily Express, стоимость голубого топлива в Великобритании увеличилась на 18%.

Журналисты РИА Новости изучили комментарии, которые оставили под публикацией Daily Express читатели. Пользователям отмечают опасения от углубления энергетического кризиса в Британии. Зато решение Владимира Путина они назвали выгодным для России.

«Уверен, завтра с утра Франция и Германия начнут колотить в двери Сбербанка и ВТБ, требуя снять со счетов достаточно рублей для расчетов за газ!» − считает некий Chris Cringle.

«Берлин это обсудит с другими странам ЕС. Когда-нибудь, в следующем году», − иронизирует Floaty mcboaty.

Другие призвали готовиться к холодной зиме, но удивились, почему при доле российского газа на британском рынке в 4% он подорожал для рядового обывателя здесь на 18%.

Все без исключения читатели полагают, что британцев хотят оставить в дураках собственные политики и чиновники, а Путину приписывают создание «финансовой атомной бомбы».

«Русским не нужны доллары, фунты и евро», − отметил некто Mud Guru. Он уверен, что ответ Владимира Путина стал намного сильнее, чем любые иные контрсанкции.

«Враждебные страны» должны будут покупать, платить, передавать России рубли, если захотят получить газ. Это финансовая атомная бомба!» − подвел итог обсуждения пользователь.